Lotito: 'Dossieraggio? Non c'entro niente. Oggi si riscrive la storia della Lazio'

Claudio Lotito carica la Lazio a Monaco di Baviera. Il presidente biancoceleste ha dichiarato prima dell'inizio del ritorno degli ottavi di finale in Champions League sul campo del Bayern: "Sicuramente oggi giochiamo una pagina importante della storia sportiva della Lazio. Mi auguro che la squadra scenda in campo con ferocia agonistica e spirito di gruppo per dare soddisfazione ai nostri tifosi e scrivere una nuova pagina importante nella storia del nostro club".



GIUDICE SPORTIVO - "Non commento, certe cose si commentano da sole. Chi ha visto la partita contro il Milan sa cos'è successo e si sarà fatto una propria idea. Ricorsi? Noi faremo quello che c'è da fare per far valere le nostre ragioni".



DOSSIERAGGIO - "La Lazio non c'entra nulla in questa vicenda e nemmeno io. Il mio nome viene usato come cassa di risonanza per fare audience. Non conosco i fatti, sono stato chiamato per rispondere a delle domande e non mi sono sottratto perché non ho niente da nascondere. Con Emanuele Floridi ho avuto rapporti, come tutti i presidenti delle squadre di Serie A e di Serie B. Come ho già detto nel comunicato, chiunque mi accosti a questa vicenda dovrà risponderne delle conseguenze davanti alla legge".