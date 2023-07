Dalle pagine de Il Messaggero arrivano nuove rivelazione el patron della Lazio, Claudio Lotito, sulla scelta di accettare l'offerta dell'Al Hilal per Sergej Milinkovic Savic. La mail con l'ok alla cessione è già stata mandata, ma i soldi sul conto non sono ancora arrivati, motivo per cui ancora l'affare non è stato chiuso. Inoltre Lotito ha ripercorso le ultime sessioni di mercato rievocando un'offerta respinta dal Milan con tanto di Lapsus sul dirigente da cui l'ha ricevuta. Lotito parla di Galliani, ma nel 2018 furono Mirabelli, Leonardo e Fassone a tentare l'affondo.



RINNOVO RIFIUTATO - “Io non lo avrei venduto, gli ho offerto il prolungamento a quasi 6 milioni, ha scelto Sergej il suo futuro”.



IL NO AL MILAN - “È vero, decisi di rifiutare un'offerta di Galliani da 140 milioni. Erano 60 subito e altri 80, pagabili in 5 anni con la Champions. Non me ne sono pentito”.



COMMISSIONI - "No alle commissioni per Kezman. Ci penseranno gli arabi a quelle, hanno già vinto col denaro".



VEDERE MONETA - "Se non verrà firmato il contratto e fatto il pagamento andrà in ritiro. Pagare moneta, vedere cammello".