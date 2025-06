GETTY

Lotito, striscione fuori dal Parlamento. Il presidente della Lazio risponde: "Paga sempre chi ci mette la faccia"

42 minuti fa

La contestazione dei tifosi della Lazio contro Lotito arriva davanti al Parlamento. Nel senso letterale del termine, perché oggi di fronte a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, qualcuno ha affisso uno striscione fuori dalle finestre di un palazzo limitrofo con la scritta "Lotito Libera la Lazio". La reazione del presidente biancoceleste non ha tardato ad arrivare.



L'Ansa riporta un virgolettato rilascio dal numero uno del club capitolino, che bolla il gesto come strumentale e legato a secondi fini. "Un gesto - si legge nelle dichiarazioni - utile solo a spostare l'attenzione da evidenti difficoltà gestionali e istituzionali che altri stanno affrontando in questo momento. Un maldestro tentativo di dissimulare fallimenti in settori che nulla hanno a che vedere con la Lazio, ma che oggi si trovano in un momento critico sotto gli occhi di tutti. Nel mondo dello sport non sembra più esserci spazio per un confronto trasparente e rispettoso. A pagare è sempre chi si assume responsabilità vere, chi mette la faccia, chi lavora ogni giorno per garantire solidità, rispetto delle regole e una prospettiva concreta di crescita. Il tentativo di sovrapporre ambiti differenti, istituzionali e sportivi, è il sintomo di un vuoto di contenuti. La Lazio, invece, è una realtà concreta, con una struttura societaria trasparente e con una visione chiara del futuro. La passione biancoceleste merita rispetto, non strumentalizzazioni di facciata".