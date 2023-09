durante le qualificazioni agli scorsi Mondiali, ha parlato in un'intervista a Tuttosport, ricordando quell'episodio ed anticipando la sfida di sabato, che vedrà nuovamente affrontarsi Italia e Macedonia del Nord.. Quella vittoria resta una pagina storica per il nostro Paese, ma adesso vogliamo riprovarci. Sappiamo che l’Italia è molto forte, ma la Macedonia del Nord non vuole smettere di stupire"."Stiamo benissimo e abbiamo grande entusiasmo. Intorno a noi c’è tanta positività.. E poi per me le partite contro l’Italia sono sempre speciali…""Come dite voi in Italia: non c’è due senza tre (ride, ndr)"."Martedì ho compiuto 31 anni e mi piacerebbe festeggiare con un gol, maSe segna un mio compagno e facciamo risultato, sono felice uguale"."Ero stremato e fossimo andati ai supplementari forse il mister mi avrebbe cambiato. Così ho provato il tiro dalla distanza e ho segnato. Io quel tipo di conclusione da lontano so di averla nel mio repertorio ed è andata nel migliore dei modi.. Per noi è stata una vittoria assolutamente incredibile, una di quelle leggendarie che verranno raccontate di generazione in generazione. Quel 24 marzo per il nostro popolo è una data storica, scolpita nei cuori di tutti. In pochi credevano potessimo battere l’Italia, ma ci siamo riusciti".