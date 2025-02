Manchester-City-Real Madrid: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

I playoff dellaoffrono subito una super sfida: quella traNella prima serata dedicata agli spareggi che mettono in palio l'accesso agli ottavi di finale, va in scena un big match tra due super potenze continentali: da una parte il City di Pep Guardiola, dall'altro il Real di Carlo Ancelotti.I Cityzens hanno ormai abbandonato il sogno Premier League e puntano alla Champions grazie anche a un ricco mercato invernale. I blancos invece sono primi in Liga e non intendono alzare bandiera bianca in Europa.

Tutte le informazioni su Manchester City-Real Madrid:: Manchester City-Real Madrid: martedì 11 febbraio 2025: 21.00: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253), NOW: Sky Go, NOW: Ortega; Nunes, Akanji, Stones, Gvardiol; Kovacic, Silva; Foden, Marmoush, Savinho; Haaland.. Guardiola

: Courtois; Lucas Vazquez, Tchouameni, Raul Asencio, Fran Garcia; Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius.. Ancelotti.- La sfida tra Manchester City e Real Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253).In alternativa è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, è necessario aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online.

- Manchester City-Real Madrid sarà disponibile anche in diretta streaming e per i clienti Sky c'è Sky Go, app disponibile per smartphone, tablet e pc.In alternativa si potrà vedere la partita su NOW, anch'essa disponibile sui dispositivi mobili e fissi, con l'aggiunta di altri dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.