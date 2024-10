Manchester United, esonerato ten Hag: anche Allegri tra i possibili sostituti. Contatti con Xavi

Getty Images

Alla fine, il comunicato ufficiale è arrivato:. La dirigenza dei Red Devils ha scelto di esonerare l’olandese dopo la sconfitta contro il West Ham e il quattordicesimo posto in Premier League, con appena undici punti fatti in nove partite. Al suo posto è stato nominato ad interimma è già partitoTENTAZIONE ALLEGRI - L’ex attaccante sarà in panchinain programma il 30 ottobre e, probabilmente, anche con il Chelsea il prossimo 3 novembre, ma, intanto, la dirigenza penserà a scegliere il prossimo allenatore. I nomi sono diversi. Quando una panchina di un grande club traballa o, come in questo caso, salta,senza incarico dopo la fine dell’avventura con la Juventus e sicuramente. Allo United serve un gestore in questo momento e Max può essere l’uomo giusto per risollevare una grande piazza ormai in caduta libera.

L’ex allenatore del Barcellona avrebbe avuto, secondo il Daily Mail, già deie sarebbe tra i principali candidati, supportato anche da una buona fetta di sostenitori dei Red Devils. I contatti starebbero andando avanti anche nelle ultime ore. Ai tifosi, inoltre, non ha lasciato indifferente la storia pubblicata su Instagram dalla moglie, in cu si vedeIn tempi di social ogni post, ogni storia può essere un indizio.

TERZIC - Ci sono, poi, sullo sfondo altri nomi.per cui, però, il Manchester dovrebbe pagare una clausola, sulla scia di quanto fatto dal Chelsea nel 2022 con, preso a campionato in corso dal Brighton dopo l’esonero di Thomas Tuchel., senza impiego dopo l’addio all’Inghilterra, e ancheche era stato inserito nella lista come possibile sostituto di Ten Hag dal The Sun.