Manchester United-Real Sociedad: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2024/25, si gioca a Old Trafford: c'èSfida sull'asse Inghilterra-Spagna che mette in palio di quarti di finale, con la vincente che affronterà una tra Lione e FCSB. Si riparte dall'1-1 dell'andata all'Anoeta: entrambi i goal segnati nella ripresa, vantaggio diper i Red Devils al 57' e i baschi hano pareggiato al 70' grazie al rigore trasformato daTutte le informazioni su Manchester United-Real Sociedad:

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Manchester United - Real Sociedad in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

: Manchester United-Real Sociedad: giovedì 13 marzo 2025: 21.00: Sky Sport (canale 255), TV8, NOW: Sky Go, NOW, TV8.it: Onana; Mazraoui, De Ligt, Yoro; Dalot, Bruno Fernandes, Casemiro, Dorgu; Garnacho, Hojlund, Zirkzee.. Amorim.

: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Aguerd, Munoz; Sucic, Turrientes, Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxa.. Alguacil.- La sfida tra Manchester United e Arsenal sarà trasmessa in diretta da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport (canale numero 255).La gara sarà visibile anche in diretta in chiaro, gratuitamente, su TV8, canale numero 8 del Digitale Terrestre.Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

- Manchester United-Real Sociedad sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, per i clienti Sky, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.Le alternative sono offerte da NOW, acquistando il 'Pass Sport', e sito TV8.it.