Nuova esperienza in vista per Rolando, esonerato dal Chievo a tre giornate dal termine del campionato. L’allenatore - riporta Sky Sport - ha già risolto il contratto che lo legava alla società e ora è libero per firmare con la sua nuova squadra. Dopo Verona,: Maran pronto per la nuova avventura sulla panchina rossoblu.