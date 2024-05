Marco Reus lascia il Borussia Dortmund: è la fine di un'era

E' la fine di un'era: a fine stagioneLa notizia era nell'aria da qualche tempo, ora è arrivata l'ufficialità: giocatore e società, di comune accordo, hanno deciso di non prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e dunque, a fine stagione, il fantasista classe 1989 lascerà i gialloneri.- L'annuncio è arrivato in un video, in cui Reus saluta i suoi tifosi: "Beh, da dove cominciare? Cari tifosi del Borussia Dortmund. Mi è stato permesso di giocare in questo meraviglioso stadio per 12 anni. Ho dedicato metà della mia vita a questo club. Con tanti alti e bassi. Soprattutto alti, direi.

Eine Botschaft von Marco Reus. pic.twitter.com/9RAdvocK0q — Borussia Dortmund (@BVB) May 3, 2024

Il club e io abbiamo deciso di comune accordo di non prolungare il contratto. Mi ha reso incredibilmente orgoglioso e sono grato di aver potuto giocare per questo club per così tanti anni. E' dura per me ora trovare le parole giuste. Ma è importante che lo dica io per primo a voi tifosi.Abbiamo ancora un grande obiettivo, vogliamo andare a Wembley e portare questo trofeo a Dortmund. Per questo è importante la decisione che ho preso. Ora ci concentriamo su questo obiettivo, ci vedremo ancora qualche volta in questo stadio".

- Di seguito il comunicato del Borussia Dortmund.Un periodo straordinario finisce con l’estate. Il Borussia Dortmund e il suo storico capitano Marco Reus hanno concordato di comune accordo di non prolungare il contratto, in scadenza a fine stagione.Il nativo del Dortmund ha indossato la maglia giallonera del suo club giovanile per dodici anni dal suo ritorno nel 2012: una lealtà che raramente si vede nel calcio professionistico di oggi. Il 34enne, che in gioventù ha giocato per il BVB, ha trascorso complessivamente più di 21 anni con il club che amava. Al termine della sua impressionante carriera, Reus è ora alla ricerca di una nuova avventura.

Il tecnico del BVB Hans-Joachim Watzke elogia il grande contributo del favorito dei tifosi ai Gialloneri: “Marco Reus è uno dei più grandi giocatori di questo club. È nato a Dortmund, ha giocato nelle nostre giovanili per quasi dieci anni, dodici anni nei professionisti ed è stato a lungo il capitano della nostra squadra. Il suo legame con il Borussia Dortmund è straordinario. Auguriamo a Marco tutto il meglio per il suo futuro. Ci auguriamo vivamente che torni al BVB dopo la sua carriera professionale, perché qui a Dortmund lo aspettano molti compiti entusiasmanti”.

Marco Reus ha giocato nelle giovanili del Borussia Dortmund dal 1995 all'inizio del 2005 ed è tornato al BVB dal Mönchengladbach nell'estate del 2012 come "Calciatore tedesco dell'anno". Reus è stato una parte importante della squadra che ha fatto irruzione nella finale di Champions League a Londra nel 2013 e ha vinto due volte la Coppa DFB - nel 2021 l'ha ricevuta come capitano. L'attaccante è stato capitano dei Gialloneri per cinque anni, dal 2018 al 2023. Rimarrà per sempre uno dei volti più importanti del club. In 424 partite finora ha segnato 168 gol e ne ha preparati altri 128. Nel 2019 è stato votato per la seconda volta “Calciatore tedesco dell’anno”.