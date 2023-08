L'ex dirigente dell'Udinese Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze parlando così: "La Fiorentina sta facendo il suo mercato. Ha concluso un grande acquisto con Parisi, ma anche Arthur, Mina e non scordiamoci di Sabiri. Infantino una bellissima scommessa, anche a me piaceva tanto quando si era imposto a 17 anni. La fisicità non è il suo forte, ma ha grandissima qualità. È una mezzala con tanta tecnica, capace di giocare sia a sinistra che a destra."



CABRAL E JOVIC - Io in passato ho trattato Cabral per l'Udinese ed era un giocatore che ci piaceva molto. Punterei più sul brasiliano, perché se in fiducia è un giocatore che la doppia cifra e la garantisce ogni anno. Sono convinto, comunque, che la dirigenza viola saprà sfruttare al meglio ogni situazione. Nzola sarebbe un colpo importantissimo. Beto? Giocatore con ampi margini di crescita, con qualità veramente fuori dal comune. Può diventare un attaccante importante.



SAMARDZIC - Per l'Udinese sarebbe stato fondamentale in questa stagione, perché ha raggiunto la maturità per compiere il salto. All'Inter se gli daranno fiducia sarà una grande rivelazione. Ha qualità tecniche da San Siro.