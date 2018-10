Due ore circa all'inizio di Marsiglia-Lazio, ma l'atmosfera fuori dal Vélodrome è già rovente e si registrano primi disordini. Protagonisti i tifosi di casa: diversi ultras dell'OM, armati di cinte spranghe e a volto coperto, si sono scontrati con la Polizia, che ha risposto con l'utilizzo di gas lacrimogeno. Polizia schierata in tenuta anti-sommossa per evitare contatti con la tifoseria biancoceleste, al momento non coinvolta in nessuno scontro.



20.00 - Danneggiato il pullman che trasporta i tifosi della Lazio al Vélodrome: lancio di oggetti contro il veicolo, che ha riportato qualche graffio.