Il Milan è di scena al Velodrome di Marsiglia dopo i risultati altalenanti delle ultime amichevoli: sconfitta con lo ZTE e vittoria con il Wolfsberger. Pioli, in attesa di recuperare Origi e di dare il benvenuto a De Ketelaere, riparte dalla vena di Giroud e dal convincente Rebic visto nelle prime uscite ma lascia almeno inizialmente in panchina Leao. L'ex Verona Tudor, ora alla guida dei francesi, oppone la miglior formazione possibile a una settimana dall'inizio della Ligue 1.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Marsiglia: Blanco; Gigot, Balerdi, Mbemba; Clauss, Guendouzi, Rongier, Kolasinac; Gerson, Suarez, Payet.



Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Rebic; Giroud.



LA CRONACA



12' - GOL MILAN: Diaz conduce nella metà campo del Marsiglia e allarga per Messias, che converge e scarica un gran sinistro alle spalle di Blanco.



10' - Dall'altra parte Mbemba ha il suo bel da fare per contenere Diaz che si era infilato in area su un cross dalla sinistra.



10' - Gerson scarta verso l'interno e prova il sinistro dalla distanza, palla fuori ma non così tanto.



7' - Fallo di Gerson su Theo Hernandez. La partita è molto sentita, dal pubblico e dai giocatori.



4' - Clauss sfugge sulla destra e prova a rientrare e servire Suarez, la difesa del Milan si chiude bene.



2' - Pressione alta del Milan, la prima offensiva si spegne tra i guantoni di Blanco



1' - Partiti! Primo pallone per il Milan.



Sono state annunciate le formazioni ufficiali.