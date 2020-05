Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della nazionale, svela in una diretta Instagram con Nicolò De Devitiis quello che disse a Zidane nel corso della finale del mondiale del 2006, che portò il francese a colpirlo con una testata che gli costò l'espulsione diretta: "La testata di Zidane? Non me l'aspettavo in quel momento. È stata la mia fortuna non aspettarmi quell'episodio. Se mi preparavo finivamo entrambi negli spogliatoi...".



"Cosa dissi a Zidane? Avevamo avuto un contatto in area. Lui nel primo tempo supplementare sfiorò il gol e Rino mi chiese di marcarlo. Dopo il primo scontro gli chiesi scusa, lui reagì male. Al terzo scontro gli ho sbroccato. Lui mi disse 'la mia maglia te la do dopo', gli risposi che preferivo la sorella...".