Matic non si presenta, il comunicato del Rennes: 'Incomprensibile, tuteliamo i nostri interessi'

Redazione CM

Mossa mercato oppure no, l'assenza di Nemanja Matic dagli ultimi allenamenti del Rennes ha costretto il club francese a prendere provvedimenti, prima di tutto confermando l'atteggiamento scorretto dell'ex-centrocampista della Roma e poi diramando un comunicato ufficiale in cui preannuncia mosse legali contro di lui.



ATTEGGIAMENTO INCOMPRENSIBILE - "Nemanja Matić, centrocampista dello Stade Rennais F.C., non si è presentato agli ultimi allenamenti della squadra professionistica in cui è stato convocato. Questo comportamento è del tutto incomprensibile da parte di un giocatore esperto sotto contratto fino al 2025. Naturalmente sensibile al benessere personale dei suoi giocatori, il club desidera ricordare che tutte le modalità necessarie per la corretta integrazione di Nemanja Matić e del suo entourage sono state svolte in perfetta trasparenza.



TUTELEREMO GLI INTERESSI - "Lo Stade Rennais F.C. ha sempre fatto tutto il possibile per mettere i suoi giocatori, soprattutto quelli stranieri, nelle migliori condizioni possibili affinché possano esprimere il loro talento in campo. La SRFC è ora in attesa delle spiegazioni del giocatore ed è determinata ad adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri interessi".



ROMA - ​Matic nei giorni scorsi si è offerto per tornare in giallorosso: nelle scorse settimane, un intermediario ha sondato il terreno, ricevendo però una chiara risposta da Trigoria: nessun interesse sembra trapelare dall’ambiente Roma (visto il turbolento addio affrontato in estate e i problemi trapelati con i componenti della rosa e con Mourinho), seppur la società giallorossa, complice la confusione attorno a Renato Sanches, stia cercando un centrocampista proprio con le caratteristiche del serbo