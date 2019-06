Sinisa Mihajlovic ha rinnovato il proprio contratto con il Bologna e a margine di un evento di Paddle ha ribadito come nel corso delle ultime settimane sia stato vicinissimo a cambiare squadra salvo poi decidere di sposare il progetto del club emiliano.



LA ROMA - "Sono stato molto vicino alla Roma, poi dopo ho capito che dal punto di vista ambientale la Roma non era pronta per fare certe cose. Io ero pronto, loro no, e ho capito che purtroppo se devo fare la guerra da solo la posso fare ma la perdo. Allora ho deciso io di non andarci, ho ringraziato ma ho rifiutato".



LA LAZIO NON MI VUOLE - "Quanto sono stato vicino alla Lazio? Mai. Da quando faccio l'allenatore ho cambiato tante squadre. Sono 10-12 anni che alleno e ho cambiato 7-8 squadre, ma non vado bene per la Lazio e mi sembra strano. Bisogna chiederlo a chi governa la società".



TRADITORE - "Mi dispiace sentire che mi danno del traditore. Potevo andare alla Roma e per me sarebbe stato solo un lavoro e sarebbe stata una bella esperienza. Ci sono state altre squadre che sono state interessate a me e mi hanno contattato come la Juve qualche anno fa, la Roma o il Napoli, ma con la Lazio neanche un contatto. Per la Lazio a quanto pare non vado bene".