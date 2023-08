Tra campo e mercato, lunedì sera il Milan gioca a Bologna. I rossoneri hanno messo gli occhi su Nicolas Dominguez in caso di cessione di Rade Krunic ai turchi del Fenerbahce. I rossoblù sono al lavoro per cercare di blindare il centrocampista argentino con un nuovo contratto. In scadenza a giugno 2024, secondo la Gazzetta dello Sport Dominguez potrebbe accettare un aumento di stipendio a 1,7 milioni di euro netti all'anno bonus compresi per un'altra stagione fino al 2025.



Intanto il Bologna prenota il giovane centrocampista italiano Giovanni Fabbian dall'Inter e punta l'ala svedese Jesper Karlsson (classe 1998) dell'AZ Alkmaar.