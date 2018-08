Sarà Samu Castillejo il prossimo rinforzo del Milan. Secondo Sky Sport Milan e Villarreal hanno trovato l'accordo per il passaggio dell'esterno offensivo classe 1995 in rossonero, il rinforzo che voleva Gattuso, l'alternativa a Suso. In Spagna, all'Estadio de la Cerámica, tornerà Carlos Bacca. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com ieri lo Sporting Lisbona aveva presentato un'offerta ufficiale per l'ex Siviglia, ma la trattativa con il submarino amarillo era già stata intavolata. Castillejo costerà 3 milioni di euro per il prestito oneroso più 15 milioni di euro di obbligo di riscatto più il cartellino della punta colombiana, l'anno scorso a segno 15 volte in 35 partite di Liga.