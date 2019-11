Il centrocampista del Milan Ismael Bennacer ha commentato così ai microfoni di Milan TV il ko subito in casa contro la Lazio:







Sulla partita: "Sconfitta severa, ma il calcio è così. Dobbiamo lavorare di più, ma lo spirito di stasera è quello giusto".



Sulla sua prestazione: "Sto prendendo sempre più fiducia, ma devo lavorare ancora tanto perchè ho perso troppi palloni e forse ne potevo recuperare ancora di più".



Sul lavoro da fare: "Dobbiamo lavorare per migliorare sempre di più. Dobbiamo continuare ad avere questo spirito".



Sulle prossime partite: "Serve coraggio in queste partite. Dobbiamo prepararci al meglio".