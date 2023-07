, trova conferme l’anticipazione di ieri dei colleghi del Corriere dello Sport. Classe 2003, olandese di origini nigeriane, Emanuel è uno dei profili apprezzati da Moncada e la sua area scouting.- Emegha è arrivato quest’anno allo Sturm Graz dopo alcune esperienze in Olanda e Belgio. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dello Sparta Rotterdam, dopo due stagioni piene nella seconda squadra del club, lo Jong Sparta, esordisce nel mondo dei grandi il 13 settembre 2020, in piena pandemia, ma si ritaglia il suo spazio arrivando a raccogliere addirittura 35 presenze e tre reti in un singolo campionato. La stagione all’Anversa non è andata benissimo e- Il Milan valuta Taremi ma monitora anche Emegha. Un profilo per il presente e per il futuro.