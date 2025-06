Getty Images

Milan, Camarda nel mirino del Monza

Daniele Longo

4 minuti fa



Sarà un'estate importante per Francesco Camarda con il Milan che si interroga su quale sia la mossa giusta nel percorso di crescita del giovane talento rossonero. Nei giorni scorsi è andato in scena un summit a casa Milan tra i rappresentanti del classe 2008 e la dirigenza del Diavolo: non è stata ancora presa una decisione definitiva ma avanza l'ipotesi di una cessione in prestito.



MONZA IN CORSA - Tra le pretendenti a Camarda c'è sicuramente il Monza: il club brianzolo vuole puntare su Francesco per tornare subito in serie A. Galliani era andato vicino al bersaglio grosso già a gennaio e ora si sente in pole position anche in virtù dei rapporti con il management rossonero.