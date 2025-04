Milan, casting per il ds: Furlani aspetta D'Amico, ma si riapre la pista Paratici

L'esposizione mediatica sul tema, sia da parte di Giorgio Furlani che di Geoffrey Moncada, sono un manifesto della volontà del Milan di inserire la figura del direttore sportivo nella struttura dirigenziale attuale. La ricerca va avanti a passo lento ma in direzione ostinata, motivo per il quale va escluso lo scenario che prevede un nulla di fatto e la conferma di una linea che non ha portato i risultati, anche quelli minimi, che la proprietà si era prefissata.



STRATEGIA FURLANI - La strategia di Giorgio Furlani sembra piuttosto chiara: Tony D'Amico è la sua scelta, ma i contatti diretti potranno andare in scena solo al termine del campionato considerando che l'Atalanta non ha ancora la certezza aritmetica di partecipare alla prossima Champions League. Il CEO rossonero non può correre il rischio di pagare questa strategia attendista, di rimanere con il classico cerino in mano, e allora tiene vive tutte le altre piste: ha incontrato due volte Igli Tare e mantiene vivi i contatti, prova a stabilire un contatto con Giovanni Manna oltre a valutare anche piste estere.