Milan, c'è la disponibilità di Fullkrug: si inizia a trattare col Borussia Dortmund

SBOCCIATO TARDI

Il classe 1993 è venuto fuori con la maglia del Werder Brema, che ha contribuito a riportare in Bundesliga e poi trascinato al mantenimento della categoria giocando in attacco con Marvin Ducksch, prodotto proprio delle giovanili del Dortmund. 16 reti nel 2022/23, anno successivo alla partenza di Haaland verso il Manchester City e Lewandowski verso il Barcellona, e titolo di capocannoniere in tasca. Nel frattempo, ecco le prime convocazioni con la Nazionale tedesca: ai Mondiali invernali in Qatar realizza due reti contro Spagna (partita in cui va a segno anche Morata: segno del destino?) e Costa Rica. In generale, con la Mannschaft conta 13 reti in 21 presenze, più di una ogni due, dato che diventa straordinario se si pensa che subentra spesso dalla panchina.