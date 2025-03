Milan: cosa fare con Origi

Uno dei tormentoni che sta caratterizzando queste ultime altalenanti stagioni delè l’aura di mistero che circondadopo essere arrivato in pompa magna nell’estate del. Da allora il belga, una leggenda del, come l’ha definito il suo ex allenatore, ha segnato soloin tutte le competizioni. Il colpo a zero disi è rivelato insomma unche ha affossato per diversi anni il Milan e che continua a essere un: l’attaccante infatti ha ancoramal contati. La sua disastrosa avventura in rossonero finirà

Solo allora il classe, dunque, tutt’altro che un’età avanzata nel calcio di oggi, farà lee si appresterà ad affrontareD’altronde il club di viale Aldo Rossi l’aveva provato a proporre a diverse squadre nelle ultime sessioni di mercato, in Italia e all’estero,dal belga che continuava ad avere apprezzamenti in Turchia e Arabia Saudita. L’unicoa cui aveva detto sì, quello alnella stagione 2023/2024, si era rivelato anche quello une l’aveva convinto a non riprovarci con questa formula.

Erano stati rimandati al mittente anche tuttinessuno di essi aveva convinto il giocatore che – ed è opportuno ricordarlo –Una cifra questa che gli viene ovviamente garantita anche ora che è, che si allena da solo e che non rientra minimamente nei piani del club che mai ha puntato su di lui da quando è tornato dalla Premier League. Il giocatore è un, non lavora coi compagni, è stato anchee, in accordo col club, si è allenato in diverse città con un preparatore personale pur di non lasciare il Paese e perdere il suo diritto di avvalersi del

Una parabola assurda quella di Origi, amato a, club che ha aiutato a riportare ai vecchi fasti in Inghilterra e in Europa, e orain Italia. Parliamo di un giocatore che Klopp aveva battezzato comee che ora di fatti si trovadopo flop clamorosi e tantissimi infortuni. E, per paradosso, anche il Milan nei suoi confronti può poco, messo spalle al muro com’è da un. Niente prestiti, niente risoluzioni, al club non spetta altro cheAd ora infatti non si intravedono ripensamenti di Origi, nessuna intenzione di tornare sui propri passi e accordarsi per terminare anzitempo il matrimonio col Milan. Non dovesse cambiare idea,. In campo manca da quasi un anno: era ilquando, in maglia Forest, giocò 10' contro l’Everton. Sono invece quasi due quelli da quando non veste rossonero. Era ile disputò 4' contro la Juventus. Duecome la sua nei libri di storia del Milan, una storia da dimenticare e destinata a finire, anche se non a breve.