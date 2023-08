Il mercato del Milan si muove anche in uscita. Dopo il no agli inglesi del Fulham, Ballo-Touré apre ai tedeschi del Werder Brema, che offre tra i 3 e i 4 milioni di euro per il terzino sinistro rossonero.



Intanto l'Hellas Verona è interessato al difensore centrale Mattia Caldara, rientrato dal prestito allo Spezia.