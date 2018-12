Un avvio di stagione deludente non ha di certo cambiato le idee su Milinkovic-Savic. Le ha chiare il Milan che sul centrocampista serbo punta in vista di giugno, vorrebbe farne il perno del centrocampo per la prossima futura. Sergej è un vero pallino di Leonardo ma anche di Marotta, che ne sta caldeggiando l'acquisto anche all'Inter. Nel nostro approfondimento video le due strategie delle milanesi sul centrocampista della Lazio.