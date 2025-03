Milan, cosa filtra sul futuro di Walker

Getty Images

"Porto la mia esperienza e la mia leadership". Con queste parole Walker si era presentato da nuovo giocatore del Milan il 27 gennaio scorso. Classe 1990,. Due mesi dopo l'inglese ha totalizzato 9 presenze tra tutte le competizioni con la maglia rossonera mostrando una fase difensiva importante, attenta oltre a una personalità già nota al mondo del calcio. Sicuramente è cambiata la fase offensiva:

- Il Milan ha acquistato Walker dal Manchester City per un milione di euro nell'ultima sessione invernale di mercato. Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani hanno chiuso l'operazione con gli inglesi in prestito con diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro.L'ingaggio del difensore può variare: fino alla fine del prestito è di 2,5 milioni di euro netti a stagione, in caso di riscatto lo stipendio aumenterà fino a 4,5 milioni.

Titolare inamovibile con Sergio Conceicao, Walker si è ambientato in fretta nella nuova realtà., Nonostante il momento negativo della squadra, il suo apporto è stato ritenuto prezioso, soprattutto per la solidità difensiva e una spiccata leadership.Dal canto suo Kyle sarebbe molto felice di continuare la sua avventura in Italia per altri due anni.