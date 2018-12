E le novità che arrivano, sconcertanti:. Fassone, ai tempi della proprietà cinese, ha commissionato il tutto allasrl, agenzia privata investigativa. Come scrive la Repubblica, erano quattro i giornalisti pedinati:de la Repubblica, Carlode Il Sole 24 Ore e Tobiadi Libero. Lo ha rivelato la stessa agenzia investigativa, in estate, con una lettera con la quale ha informato i vertici di- Giorni caldi, scrive sempre la Repubblica, quelli dello scorso gennaio, con una fuga di notizie su dettagli economici e piani finanziari del Milan dii: notizie sulla ricerca di un nuovo socio, fondi arabi e la proprietà cinese che si ritrova senza le giuste risorse sia per finanziare il club sia per restituire i 380 milioni a Elliott., pedinamento, ai quattro giornalisti. Pedinamento che ha un inizio e una fine: 19 febbraio e 2 marzo.- Non solo giornalisti, però.fa pedinare anche alcuni dipendenti, sospettati di aver detto qualcosa ai giornalisti. In particolar modo, occhi sudei dirigenti rossoneri (con autorizzazione degli stessi). Non è finita, però: viene fatta richiesta alla Telecom di verifiare i tabulati di quattro utenze telefoniche: quelle di Agata, Giuseppe, Giovannae Angela. Infine, gli ex vertici rossoneri hanno chiesto anche una bonifica ambientale negli uffici della sede di Casa Milan. Attività di controllo che, conclude la Repubblica, hanno portato un esito negativo. Il prossimo 29 gennaio ci sarà la seconda udienza della battaglia legale tra Fassone e il Milan: questa è una causa del contendere, non l'unica, visto che si parla anche presunte pressioni esercitate nei confronti dei dirigenti sottoposti.