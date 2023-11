A pochi minuti dalla partita di Champions contro il Psg, l'amministratore delegato del Milan Furlani ha parlato del possibile inserimento di Zlatan Ibrahimovic in società: “C'è la possibilità di riavere con noi Zlatan Ibrahimovic in dirigenza - ammette l'ad ai microfoni di Mediaset - Noi ci siamo, ne saremmo orgogliosi. Siamo in trattativa con Zlatan per discutere i prossimi passi".



IL MOMENTO DIFFICILE - “Siamo compatti, tutti insieme; con il mister e con lo staff. Il gruppo è unito”.



CARDINALE - “Gerry lo sento tutti i giorni, quando viene a Milano sto con lui. Insieme stiamo bene e quella foto simpatica era per farlo vedere”.



INFORTUNI - “Sono stato un problema, ci dobbiamo lavorare. Mercato? Vediamo se a gennaio ci saranno delle opportunità in difesa”.