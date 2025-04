Milan, Furlani: "Paratici? Prenderemo un ds tradizionale. Io in armonia con Ibrahimovic, resterà in questo progetto"

Getty e Calciomercato.com

Quarto derby stagionale, ilaffronta l'a San Siro nella semifinale d'andata di Coppa Italia e lo fa in un momento delicato in campo e fuori dal rettangolo di gioco.La squadra di Sergio Conceicao fatica in campionato, reduce dalla sconfitta di Napoli, mentre si lavora per l'arrivo di un nuovo direttore sportivo con gli ultimi summit che hanno avvicinato sensibilmente al Diavolo l'ex Juventus e TottenhamPrima del calcio d'inizio della partita, l'amministratore delegato del Milanè intervenuto a Mediaset Infinity: le sue dichiarazioni.

- "E' una partita molto importante. Il derby è una partita speciale con un peso specifico diverso, in più è in una semifinale di una coppa che è un obiettivo da inizio stagione. E' molto importante".- "Non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione, i risultati sportivi sono il centro del club, il primo obiettivo è migliorarli e stiamo lavorando per la prossima stagione per migliorarli. All'interno di questa attività ci sono vari filoni, varie preparazioni che stiamo facendo. Non abbiamo ancora deciso e chiuso su nessuno, non commento su ruoli o soggetti però ci stiamo preparando per migliorare la parte sportiva".

- "Zlatan forse è sembrato assente a voi ma per me non lo è stato. Siamo sempre in contatto, lavoriamo assieme in totale armonia. All'interno è chiaro chi fa cosa e come lavoriamo assieme in totale armonia, forse all'esterno c'è un po' di confusione. Sicuramente Zlatan resterà in questo progetto, lavoriamo bene assieme e non è cambiato nulla".- "Nelle ultime due stagioni non abbiamo avuto un direttore sportivo tradizionale, abbiamo separato il ruolo di direttore sportivo in varie persone nel club. Adesso quello che stiamo valutando è di prendere un direttore sportivo più tradizionale e riconsolidare quei ruoli in una persona. Ci sarà comunque un gruppo di persone, un gruppo di lavoro con un unico obiettivo: avere successo sul campo".

