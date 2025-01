Milan, Ibrahimovic: "Abbiamo degli obiettivi, vediamo cosa riusciamo a fare. Gimenez? Ha talento e potenziale"

Zlatan, Senior Advisor di, ha parlato in occasione della presentazione di Kylecome nuovo giocatore del. Queste le sue parole sul mercato dei rossoneri.- "Abbiamo i nostri obiettivi e ci stiamo lavorando ma non è un mercato facile, anzi è molto difficile. Kyle non era un obiettivo ma è stata una situazione che abbiamo colto volentieri, invece quanto agli obiettivi sappiamo cosa fare e ci stiamo lavorando".- "Talento e potenziale, tutti sanno che è forte".- "Abbiamo Loftus-Cheek fuori, Bennacer appena rientrato. Siamo forti, vediamo cosa si crea e cosa riusciamo a fare".

- "Non ci sono novità. Sta facendo bene, il mister è soddisfatto. E' da capire anche cos'è meglio per il giocatore".- "Parliamo con Maignan, Theo, Reijnders e gli altri che devono rinnovare tutti i giorni, tutti stanno bene e vogliono continuare qui. Tutto sotto controllo, il giocatore deve pensare a giocare e noi pensiamo al resto""Lavoriamo con Conceicao come abbiamo fatto con Fonseca, nessuna differenza. Entrambi sono coinvolti sul mercato. A Sergio piace un certo tipo di giocatori, diversi da Paulo. ​Ad alcuni giocatori avevamo già pensato. Autocritica della dirigenza? Noi vogliamo fare sempre il massimo e lavoriamo tanto. Quando sai che stai facendo un buon lavoro, poi i risultati arrivano".