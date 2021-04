se n’era andato dalcon la coda fra le gambe, in silenzio, con la stessa joie de vivre che sembrava avere le rare volte che veniva messo in campo negli ultimi mesi in rossonero.: il club, i tifosi e probabilmente anche lui stesso., invece, è tutta un’altra storia. Arrivato fra lo scetticismo generale,segnandoe fornendoin 27 partite,Uno dei motivi per cui Paquetà non è riuscito a dimostrare tutto il suo potenziale in Serie A è stato sicuramente la difficoltà che hanno avuto i suoi allenatori nel trovargli una collocazione tattica. Sia Pioli che prima Giampaolo e Gattuso lo hanno provato in tutti i ruoli del centrocampo, ma il brasiliano. Ci è riuscito invece Rudi Garcia, trasformandolo in quel tuttocampista che, nei primi mesi di Milan, sembrava poter diventare. Nel 433 di dominio tecnico dell’ex allenatore della Roma,completato da Thiago Mendes e Aouar(al fianco di Mendes) eL’altro ingrediente fondamentale per l’esplosione di Paquetà, che invece lo aveva enormemente condizionato a Milano, è certamente l’ambiente che ha trovato in Francia.come quelle da cui era stato investito quando arrivò dal Flamengo per 38 milioni di euro: nessuno si aspettava un “nuovo Kakà”.. Infine, nel suo ambientamento non può non aver avuto un ruolo la presenza di, leggendario centrocampista brasiliano ed attuale DS dell’OL, che per lui è una sorta di, proprio quello che gli era venuto a mancare con l’addio di Leonardo al Milan.Paquetà, dopo circa un mese di adattamento, è salito alla ribalta e si è preso il posto da titolare nello scacchiere di Garcia quando, il 10 novembre,(battuto 1 a 0) ed a fine anno, contro il Nantes è arrivato anche il primo gol. Questa primavera però Paquetà è letteralmente esploso e,. In mezzo ha deciso gli ottavi di finale contro il Red Star, vinti poi ai rigori dal Lione.: le condizioni tecniche, tattiche ed ambientali del campionato italiano non erano adatte a valorizzarlo. Semplicemente doveva andare così.