Milan, Saelemaekers interessa al Nottingham Forest: il punto con la Roma

Il Milan dovrà lavorare tanto sul mercato in uscita la prossima estate con diversi dossier aperti. Tra i più importanti c’è sicuramente quello relativo al futuro di Alexis Saelemaekers: il nazionale belga si sta imponendo alla Roma come uno dei migliori esterni offensivi dell’intera Serie A. In giallorosso ha avvertito fin da subito la fiducia di tutte le componenti, dalla dirigenza allo staff tecnico di Claudio Ranieri, e la sta ripagando con numeri importanti (6 goal e 2 assist in 17 presenze).



INTERESSE CONCRETO - Le prestazioni offerte in questa stagione da Saelemaekers non sono di certo passate inosservate. Il Milan ha ricevuto diverse manifestazioni d’interesse e pregusta già una cessione che porterà a una ricca plusvalenza. La valutazione che il club rossonero fa del cartellino di Saelemaekers si aggira sui 23/25 milioni di euro, una cifra che il Nottingham Forest è pronto a soddisfare. L’interesse della vera sorpresa della Premier League è concreto, contatti avviati da qualche settimana. Ma per il belga la priorità resta quella di rimanere alla Roma in un ambiente dove si trova a meraviglia.

Con un occhio di riguardo ai costi dell’operazione, perché il club giallorosso non può permettersi di fare follie sul mercato.