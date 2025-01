Milan, interesse del Tottenham per Tomori: la situazione

. I rossoneri stanno portando avanti le trattative che vedono in uscita sia Alvaro Morata - in direzione Galatasaray - che Francesco Camarda - verso Monza - ma non hanno alcuna intenzione di fermarsi. C'è, infatti, grande movimento anche per quanto riguarda il reparto difensivo.- Come appreso da Calciomercato.com,. L’offerta da parte dei bianconeri era stata di 25 milioni di euro totali (5 milioni per il prestito, più ulteriori 20 per l’esecuzione del riscatto obbligatorio). La distanza con il Milan, sotto questo punto di vista, era minima, anche se poi prevalse la volontà del giocatore di restare in rossonero.

- I, anche se visti i pochi giorni rimanenti in questa sessione di calciomercato, in caso di addio, i rossoneri sarebbero costretti a prendere un sostituto in tempi record.