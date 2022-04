"Outlook positive". Si illumina la notifica sullo smartphone, pochi secondi dopo una serie di domande (e riflessioni) coperte dal massimo riserbo. Così risponde una fonte anonima iper-qualificata che da settimane ha il dossier Milan sul tavolo per parte Investcorp e in queste ore si appresta a serrare le fila di una trattativa affascinante e complicata. In gergo finanziario significa che. La "settimana chiave" è questa, aggiunge.Insomma i presupposti per il cambio casacca di Ibra e compagni sembrano esserci tutti, anche se nella storia dei grandi accordi di "merger and acquisition" nulla è detto fino a quando sul foglio appaiono le firme. Questo lo stato dell'arte, oggi:C'è poi un altro aspetto fondamentale che è quello del prezzo della trattativa.dopo aver iniettato nelle casse rossonere oltre 700 milioni dall'inizio della sua avventura a Milanello. Ed è una cifra realistica anche secondo la fonte sul dossier che, anzi, sottolinea come negli anni scorsi ci siano stati altri gruppi, a sua evidenza, che hanno guardato al Milan sulla base di valutazioni forse di poco inferiori a quelle sul tavolo oggi "800-900 milioni". Anche se la società era in una situazione sia di bilancio che di classifica certamente più complicata rispetto a oggi. Quindi è assolutamente probabile che sia esattamente quello il corrispettivo messo sul tavolo dal fondo e in grado di convincere Singer. Ma questi sono aspetti economici che appassionano più le parti coinvolte al tavolo delle trattative che i tifosi.Quello che può essere invece più significativo per questi ultimi è sapere che il fondo. Senza voler smorzare nè ali nè entusiasmi ciò che ci viene confermato è la voglia di fare un importante investimento che porti a una squadra giovane, ma con un”. Il punto di partenza non lascia spazio a interpretazioni.. Nessuna spesa pazza, nessuno sceicco, nessun petroldollaro, si potrebbe sintetizzare. Anche perché il prezzo di acquisto del club non è certo paragonabile al pegno escusso 4 anni fa da Elliott per entrare a Milanello dalla porta principale.L'approccio usato dall'investitore del Bahrain è analitico e, aggiungiamo noi, serio. La fonte conferma che il bilancio del Milan sia stato già migliorato, con perdite quasi azzerate, ma ci sia ancora molto margine di "upside".Sulla base di queste linee guida è facile pensare che l'orizzonte di investimento sia di lungo periodo e non i soliti 4-5 anni tipici dei fondi di private equity. Un po' perché il turnaround di una società appena acquisita richiede tempo, un po' perché far crescere i giovani e valorizzarli non è operazione che si risolve in breve.Resta l'incognita stadio, come ci viene ribadito.anche se da quel punto di vista le prospettive sia di Milan che Inter restano ancora in mezzo al mare. Una firma su un'autorizzazione o un progetto avrebbe fatto presumibilmente aumentare il controvalore dei rossoneri, ma è un dato di fatto che il tema stadio sarà il primo pilastro su cui poggerà l'eventuale nuovo piano industriale del fondo guidato da Mohammed Bin Mahfoodh Alardhi.Investcorp ha un portafoglio di investimenti diversificato e in Italia ha già avuto importanti esperienze di cui si è ampiamente scritto come Gucci, ma anche Corneliani, Dainese etc. Soprattutto moda, quindi.Per fare un esempio di casa nostra Ferrari ha lanciato una linea di abbigliamento e, da sempre, i multipli di Borsa cui viaggia la valutazione del suo titolo afferiscono più al lusso che all'automotive.In questo senso un marchio internazionalmente riconosciuto come il Milan oltre ad avere un forte richiamo su mercati oggi meno presidiatiRebus sic stantibus. Investcorp, promesso sposo rossonero, ha intenzioni parecchio serie. Per l’anello bisogna ancora pazientare un po’.