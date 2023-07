In principio fu Mazzocchi.e soprattutto aprire ad una serie di trattative per soddisfare le rispettive esigenze tecniche.attaccante classe '96dal club campano e finito ben presto nel mirino di diverse squadre, anche in Serie A. I 16 gol realizzati nel suo primo campionato italiano, vitali per garantire la salvezza alla formazione di Paulo Sousa, hanno confermato il valore assoluto del calciatore senegalese, sul quale pende unache è un avviso ai naviganti. O meglio, il prezzo che le società interessate dovranno pagare per strapparlo al patron Iervolino.- Diviso tra il forte gradimento per Gianluca Scamacca - per il quale ad oggi il West Ham non apre al prestito con diritto di riscatto - e Alvaro Morata (desideroso di tornare a giocare nel nostro Paese, ma al centro di un giallo per quanto concerne la clausola necessaria per liberarlo dall'Atletico), il Milan tiene in considerazione pure il nome di Dia nella casella dell'attaccante di complemento che andrebbe ad alternarsi con Giroud., coi rossoneri che, qualora decidessero di affondare con decisione per lui, avrebbero il vantaggio di poter mettere sul piatto delle contropartite tecniche decisamente gradite a Sousa ma soprattutto al ds della Salernitana Morgan De Sanctis., centrocampista classe 2000 reduce da un'ottima stagione in Serie B a Cosenza,: piace anche al neopromosso Frosinone, con Angelozzi che ha proposto un'acquisizione a titolo definitivo con un indennizzo minimo (il contratto del ragazzo scade nel 2024) ma promettendo il 50% su una futura rivendita al Milan.che, come ha confermato recentemente il suo agente Beppe Riso, è conteso da almeno tre squadre: oltre al solito Frosinone e all'Empoli, c'è proprio la Salernitana per il figlio d'arte.- Non è da escludere infine che nelle chiacchierate previste tra i due club nelle prossime settimane emergano i nomi di altri due profili capaci di stuzzicare le fantasie della società granata.. Il franco-algerino ha trovato pochissimo spazio nella sua prima stagione in rossonero e sono in corso valutazioni sulla soluzione migliore per il prosieguo della sua carriera.nell'estate 2021, il prodotto del settore giovanile del Paris Saint-Germain potrebbe essere ceduto in prestito proprio per trovare la continuità necessaria per esprimersi al meglio ma, in caso di offerta congrua,, che col suo calcio di rigore a tempo scaduto contro il Monza ha blindato la salvezza del Lecce nell'ultimo campionato e che, dopo un Europeo Under 21 avaro di soddisfazioni, si appresta a fare ritorno alla base.: solamente nelle settimane successive si capirà se il suo futuro sarà di alternativa ai titolari nel delicato ruolo del centravanti o destinato ad una nuova partenza. Magari in direzione Salerno, dove il Milan, dopo aver guardato in passato a Mazzocchi come idea per la batteria degli esterni bassi, oggi può pensare pure a Dia.