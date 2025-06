Milan, la conferma di Koeman: "Reijnders farà le visite con il Manchester City domenica"

Tijjani Reijnders è a un passo da diventare un nuovo giocatore del Manchester City. Il centrocampista del Milan passerà ai citizens per 55 milioni più 15 di bonus. Le visite mediche saranno fatte domenica 8 giugno, con l'olandese che si aggregherà alla squadra di Pep Guardiola per l'imminente Mondiale per Club.

La conferma delle visite è arrivata anche dal ct dell'Olanda Ronald Koeman, in occasione della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Finlandia "Tijjani Reijnders farà le visite mediche al Manchester City questa domenica".