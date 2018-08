Un'idea nei pensieri di Leonardo e Rino Gattuso da giorni. Ma Diadie Samassekou oggi non è la prima scelta del Milan per il centrocampo, in un casting che continua alla ricerca di un'opportunità di mercato; opportunità che può significare un giovane su cui fare un investimento con una formula intelligente e comoda, ma anche un giocatore importante in uscita da un top club come è capitato con Higuain. Insomma, Leonardo studia una possibile occasione per il centrocampo del suo Milan. E per questo ha congelato nelle ultime ore l'opzione Samassekou.



ECCO MONCHI - Il centrocampista classe '96 del Salisburgo è stato uno dei prospetti che più si sono messi in luce in quel ruolo nell'ultima Bundesliga. Potente e di gamba, Samassekou al Milan piace da tempi non sospetti ma Leonardo vuole valutare bene prima di affondare il colpo in un ruolo delicato. "Volevamo Vidal", parola di Rino Gattuso che rende l'idea di come il Milan stia provando davvero a cogliere un'opportunità, a patto che le cifre siano ragionevoli. Occhio alle sorprese, mentre Samassekou attende i rossoneri ma c'è stato un inserimento della Roma: Monchi lo segue e lo stima da mesi, adesso lo ha inserito nella propria lista viste le complicazioni per N'Zonzi e non solo, la Roma ha allacciato i primi contatti. Il Milan è avvisato, Samassekou non attenderà in eterno. Ma Leo potrebbe stupire ancora...