Milan, movimenti in difesa: la decisione su Tomori. Ibrahimovic ha detto no a 28 milioni per Pavlovic

Il Milan delle quattro stelle Pulisic, Joao Felix, Gimenez e Leao fa sognare i tifosi rossoneri. Quattro stelle che fanno del Diavolo una squadra con un parco attaccanti tra i più forti in Europa. E con uno Strahinja Pavlovic sempre più in crescita: il difensore centrale serbo si sta imponendo dopo un avvio di stagione complicato. Sergio Conceiçao sta puntando con forza sull’ex Salisburgo dopo aver chiesto alla dirigenza di resistere alle tante proposte allettanti che erano arrivate nell’ultimo mercato di gennaio.



- Il primo club a muoversi su Pavlovic era stato ilcon una proposta in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra superiore ai 18 milioni spesi dalper prelevarlo dal Salisburgo la scorsa estate. Le titubanze di Strahinja avevano portato i turchi a chiudere per Skriniar in prestito dal Psg. Erano giorni caldi, pieni di trattative aperte con Furlani, Moncada e Ibrahimović impegnati su più tavoli.La cifra è importante, merita di essere valutata.

Pavlovic si candida a diventare uno dei punti fermi del Milan anche per il futuro, la fiducia della dirigenza e dell’allenatore è totale. Il club rossonero ha in mente di affiancargli un altro giovane dalle prospettive importantiE i prossimi potrebbero essere gli ultimi mesi in rossonero, il club è pronto ad ascoltare nuove offerte per il classe 1997.