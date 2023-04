Nel pre partita di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League, c'è stata una sorta di reunion del Milan di Ancelotti che ha trionfato in questa competizione nel 2007. A Prime Video erano presenti infatti gli opinionisti Nesta, Seedorf cui si sono aggiunti Kaladze e Maldini, attuale direttore dell'area tecnica del club.



Tra sorrisi e buon umore, gli ex calciatori hanno ricordato di una curiosa abitudine dell'attuale allenatore del Real Madrid. Secondo Nesta infatti non c'era riunione tecnica della squadra in cui Ancelotti non scherzasse su quanto mancasse al prossimo compleanno di Gattuso, tenendo costantemente un countdown per il fatidico giorno. E Rino non vedeva di buon occhio la cosa...