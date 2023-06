Il Milan si prende la rivincita sull'Inter. Dopo la semifinale di Champions che ha premiato i nerazzurri e la finale che invece ha suggellato il successo del Manchester City, è tempo per i rossoneri degli sfottò ai cugini. Prima uno striscione esposto questa mattina all'esterno di San Siro, nelle ultime ora poi i supporter del Diavolo ne hanno dedicato uno anche a Federico Dimarco, mattatore dei festeggiamenti in seguito alla vittoria nell'ultimo euro-derby: "Dimarco microfono spento, non ti sento", la scritta apparsa nelle vicinanze del Meazza, e griffata Curva Sud.