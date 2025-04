Milan, l'orgoglio di Conceicao: con la Coppa Italia sarebbe lui a lasciare il club

. Quella mentalità che è mancata al Milan in questa stagione nei momenti clou con due partite su tutte: la trasferta in Champions League a Zagabria e quella di Torino contro la Juventus in campionato. Da qui al 14 maggio, data della finale di coppa Italia che il Diavolo giocherà contro il Bologna, l'obiettivo è quello di vincere per arrivare a quella mentalità e

Il Milan non può essere nono in classifica in serie A e i risultati dell'ultima giornata hanno spento ogni minima possibilità di raggiungere direttamente una piazzamento europeo.L'eventuale vittoria della Coppa Italia porterebbe la valutazione complessiva della stagione a una sufficienza stiracchiata, in questo senso è più fattuale l'interpretazione di Conceicao rispetto a un Fofana che aveva sottolineato come il Milan sia l'unica squadra ancora in corsa per vincere due trofei nazionali.

- L'errore che il Milan ha già deciso di non commettere è quello di mettere la polvere sotto al tappeto. A fine stagione la principale riflessione andrà fatta su cosa non è andato sui rapporti tra allenatore, giocatori e dirigenza.La finale di Roma contro il Bologna però apre a due scenari:E in questo caso il tecnico portoghese saluterebbe tutti con una conferenza scoppiettante su tutti gli ostacoli che ha dovuto schivare per andare via a testa alta con due trofei in più in bacheca.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui