Zlatan Ibrahimovic e il Milan continueranno ancora insieme? La risposta ad oggi non c'è perché entrambe le parti stanno prendendo tempo per valutare cosa chiedere da un lato e cosa proporre dall'altro. Secondo Tuttosport Ibrahimovic vorrebbe arrivare all'incontro per la firma da campione d'Italia e trovare nuovi stimoli per continuare a sognare in grande.