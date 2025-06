Milan, proposta inviata per Kevin Pasalic: chi è il gigante dai piedi buoni che piace anche alla Roma

Getty e Calciomercato.com

che possa nascere per rimpinguare la sezione giovani della rosa rossonera. Ed è da questo presupposto che nasce, come riportato da Fabrizio Romano, la– a parametro zero -, infatti,, in scadenza di contratto fra 15 giorni. I rossoneri vogliono chiudere in fretta l’affare per anticipare l’offerta mandata dalla Roma negli scorsi giorni.

, nato il 23 gennaio 2007,, formazione giovanile della squadra svedese la cui prima rosa milita nell’Allsvenskan (massimo campionato scandinavo) che ha cominciato a muovere i primi passi nel calcio nel settore giovanile del BK Olympic, club di Malmö, prima di trasferirsi nella sua attuale società nel 2023.. Seppur granitico, unisce questo suo imponente fisico a un’Il suo buon posizionamento difensivo lo aiuta a interrompere le azioni offensive con efficacia.

Dal punto di vista prettamente tecnico, Pasalic ha già fatto vedere di possedere una buona abilità nel controllo di palla. La percentuale dei suoi passaggi effettuati con precisione si attestano su cifre molte, favorendo anche la possibilità di vedere impostare il gioco direttamente dalla difesa. Ma per ogni pregio, ci sono delle caratteristiche sulle quali si può lavorare e migliorare:Abile marcatore per la sua giovane età, può maturare negli spazi aperti e nelle difese dei contropiedi veloci e rapidi.. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato personalità e leadership nei tornei giovanili svedesi e all'esordio con la nazionale Under 17 contro i pari età della Norvegia, il che lo rende un profilo ancora più appetibile per l’Europa.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui