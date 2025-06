Milan, Pulisic: "C'è chi mi ama e chi mi odia perchè è un tifoso dell'Inter"

Simone Gervasio

Protagonista nella stagione 2024/25 nonostante le grandi difficoltà attraversate dal suo Milan,- ha rilasciato un'intervista al canale YouTube della Lega Serie A parlando della sua vita in Italia, dove è arrivato nell'estate 2023 dal Chelsea per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.- "Per me è molto rilassante vivere in Italia. Penso che gli italiani amino godersi la vita, che si tratti del cibo o semplicemente divertirsi e godersi la vita. Questo mi piace delle persone qui, e anche" ha detto il numero 11 rossonero e il numero 10 della Nazionale statunitense.

- "Rapporto con i tifosi?Quindi è una cosa piuttosto bella, veramente speciale." ha proseguito il classe '98, spiegando il rapporto con i tifosi in una città così nettamente 'divisa' dal punto di vista calcistico come Milano. Inoltre nella stagione appena conclusa lo statunitense ha realizzato due centri nei Derby della Madonnina, uno nella gara di andata in campionato a settembre e uno nella finale di Supercoppa Italiana, poi vinta dai rossoneri, a gennaio.

- "Ci sono stati molti momenti speciali. Per esempio quando alcuni dei miei migliori amici della mia città natale (Hershey, ndr) sono venuti a visitarmi e ho potuto mostrargli la mia nuova casa (San Siro, ndr)" ha concluso Pulisic.