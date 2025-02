Milan-Roma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Squadre reduci da una settimana piena: il Milan, dopo il clamoroso e deludente ko di Zagabria, ha pareggiato nel derby contro l’Inter; la Roma, invece, ha prima battuto il Francoforte in Europa League e poi fermato il Napoli di Conte all’Olimpico.• Partita: Milan-Roma• Data: mercoledì 5 febbraio• Orario: 21:00• Canale TV: Canale 5• Streaming: sportmediaset.it, Mediaset Infinity

Scelte difficili per Conceiçao: nel Milan potrebbe esserci la convocazione per Gimenez, ma dovrebbe partire dalla panchina l’ex Feyenoord. In avanti ancora spazio all’ex Tammy Abraham, con Pulisic favorito su Chukwueze, almeno dal primo minuto. Dietro ha recuperato Gabbia, da valutare la seconda titolarità consecutiva di Walker.Nella Roma, invece, il turnover è stato fatto in campionato da Ranieri contro il Napoli: a San Siro, allora, si dovrebbero rivedere Dybala, Pellegrini e Dovbyk, con Celik al posto dello squalificato Mancini.Maignan; Walker, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; GimenezAll. Conceiçao.

Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.La gara fra Milan e Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa, si giocherà mercoledì 5 febbraio 2025, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, con fischio d’inizio ore 21:00.• Canale 5Tutte le partite dell'edizione 2024/25 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Milan-Roma andrà in onda su Canale 5.