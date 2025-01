Milan, l'idea Kabar e l'intreccio con Theo Hernandez: le ultime sulla trattativa per il rinnovo

Theo Hernandez sbuffa, lavora in allenamento con grande voglia e determinazione. Vuole tornare il giocatore che ha scritto le pagine più belle della recente storia rossonera. Sergio Conceicao gli vuole stare vicino a modo suo, la foto che li ritrae spalla a spalla durante il discorso di Ismael Bennacer al fischio finale della partita vinta contro la Juventus ha un valore simbolico importante. Il percorso è ancora lungo e passerà da prestazioni insufficienti come quella di venerdì scorso ma la notizia è che oggi i due mondi sono tornati a essere più vicini. Quello del Milan e quello di Theo Hernandez.

. Si tratta di un prospetto molto interessante, con grandi margini di crescita ma che in stagione ha raccolto solo 3 presenze da subentrato. Un giocatore sicuramente non pronto, allo stato attuale, ma futuribile.. E Kabar (o chi per lui) rappresenta una bella sfida da giocarsi dopo un periodo di ambientamento a Milano e a Milanello.

- La trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez va avanti al netto delle difficoltà oggettive, c'è la volontà da ambo le parti di estendere l'accordo in scadenza nel 2026.Con il chiaro obiettivo di chiudere.