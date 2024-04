Milan, si avvicina la firma di un centrocampista

un' ora fa



Il Milan guarda al futuro e prova a blindare i giovani migliori del proprio settore giovanile. Per Camarda il club continua a lavorare con fiducia alla ricerca di un accordo che possa portare alla firma sul primo contratto da professionista. Firma che arriverà invece presto per il capitano della Primavera Zeroli: c’è l’accordo per il rinnovo fino al 2028.