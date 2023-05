Un’occasione a parametro zero da provare a cogliere in fretta. Il Milan sonda Kamada, jolly offensivo giapponese in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Un profilo molto gradito al direttore sportivo rossonero Massara che ha già avviato i primi contatti con l’entourage del classe 1996.



CONCORRENZA AL NAPOLI- Kamada è un giocatore nel pieno della maturità calcistica e con un buona confidenza con il gol. In questa stagione ne ha realizzati 7 in Bundesliga, 4 in coppa di Germania e ben 3 in Champions League. Il Milan lavora a questo colpo sapendo che non sarà facile battere la concorrenza di tanti club come Napoli, Benfica e Borussia Dortmund.



I COSTI - Kamada ha deciso di non rinnovare il contratto con l’Eintracht Francoforte perché vuole misurarsi in un top club. Le richieste per l’ingaggio sono di circa 4/5 milioni di euro alle quali vanno aggiunte anche le commissioni per gli agenti. Il Milan si è iscritto alla corsa, Massara vuole portare Kamada in rossonero.