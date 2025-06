Milan, svolta a destra: contatti per Doué e Pubill

Redazione Calciomercato

Il nuovo Milan di Allegri e Tare prova a svoltare a destra. Salutato Walker che torna al Manchester City solo di passaggio (lo aspetta Mourinho al Fenerbahce) e, molto probabilmente Florenzi, il club rossonero si ritrova abbastanza scoperto nel ruolo di terzino destro considerando che Emerson Royal é sul mercato e lo spagnolo Jimenez viene considerato da Allegri una risorsa da centrocampo in su. Ecco perché negli ultimi giorni il Diavolo ha messo a fuoco quelli che possono diventare degli obiettivi in entrata nel ruolo.Piace molto al Milan perché è molto forte dal punto di vista difensivo e ha buone qualità in quella offensiva. Classe 2002,

Un altro profilo che piace molto al Milan è quello di Marcper una pista che può accendersi presto per il club di via Aldo Rossi. Pubill può sbarcare in Italia a un anno di: nell’estate del 2024 si era sottoposto alle visite mediche a Bergamo per conto dei nerazzurri prima dell’improvviso dietrofront. Una storia bizzarra che non ha influito nella testa di un ragazzo che ha tutte le qualità per imporsi nel nostro calcio.