Sandro Tonali è appena arrivato a Casa Milan per apporre la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero fino al 2025. Arriva il lieto fine in una trattativa, quella tra il Milan e il Brescia, che andava avanti da più di un mese. Il classe 2000 avrà l’occasione di dimostrare tutto il suo talento e riscattare l’ultima stagione caratterizzata da alti e bassi. Può sorridere Stefano Pioli che avrà a disposizione il centrocampista che voleva per dare il cambio a Kessie e Bennacer.



LE CIFRE - Al Brescia andranno 7 milioni più 3 di bonus oltre al cartellino di Olzer e i 10 milioni già versati dal Milan dodici mesi fa per il prestito oneroso. Sandro Tonali ha rinunciato a circa mezzo milione del proprio ingaggio pur di facilitare la chiusura dell’operazione. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale del club rossonero.